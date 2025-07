Homem é denunciado por estupro de mulher em praça pública no interior do Ceará

Crime ocorreu em junho, no Centro de São Benedito; ato foi gravado por pessoas que estavam no local e motivou ação da Polícia Militar

Homem indiciado por estupro contra uma mulher, em São Benedito, a mais de 318 km de Fortaleza, em 18 de junho foi denunciado pelo pelo Ministério Público nessa quarta-feira, 16.

O crime foi registrada em vídeo que circulou nas redes sociais, motivando o acionamento da Polícia Militar. Conforme o inquérito policial, o crime foi praticado em uma praça pública, no Centro da cidade, em plena luz do dia. Segundo o órgão, o denunciado está preso desde o dia do crime.