Açude Orós: válvula dispersora do ‘véu de noiva’ é reativada em nova fase da barragem

Em junho, o equipamento teve seu funcionamento interrompido para realização das obras de modernização e manutenção do reservatório / Crédito: Reprodução/Youtube

A válvula dispersora, responsável por formar o tradicional 'véu de noiva' do Açude Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Orós, foi reativada nessa quarta-feira, 16, durante a visita do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes. Em junho, o equipamento teve seu funcionamento interrompido para realização das obras de modernização e manutenção do reservatório.

O objetivo da paralisação, conforme explicou o gerente Regional da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) na bacia do Alto Jaguaribe, em Iguatu, Wellington de Souza Ferreira, foi evitar desgastes naturais, e dar mais segurança e qualidade nas operações futuras. LEIA TAMBÉM | Memórias de outras sangrias: relembre as vezes que o açude Orós sangrou A retomada do funcionamento da válvula marca o início da nova fase da barragem que, segundo o Governo Federal, deve beneficiar mais de 69 mil pessoas com segurança no abastecimento, irrigação e fortalecimento do turismo. As reformas na barragem fazem parte da terceira etapa do programa Caminho das Águas, iniciativa do Governo Federal que prevê a realização de uma série de visitas técnicas e inaugurações de obras estruturantes. As ações compõem o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Com a modernização da barragem, que está com 55,48% das obras concluídas, será possível operar e monitorar a estrutura de forma remota, possibilitando maior controle e segurança da operação. A manutenção está sendo realizada pelo Consórcio TSC Britânia, contratado diretamente pelo Governo Federal - proprietário do reservatório - através do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs). Obras devem garantir segurança hídrica e desenvolvimento do Nordeste, diz ministro Durante a visita, o ministro Waldez Góes afirmou que o Governo Federal tem trabalhado na execução de obras que garantam não apenas segurança hídrica, mas que sejam instrumentos para o desenvolvimento do Nordeste.

No evento, o diretor-geral do Dnocs, Fernando Leão, explicou que a obra faz parte de um pacote de barragens que o departamento está recuperando e modernizando. O diretor destacou ainda a entrega da Barragem de Quixabinha, no município de Mauriti, localizado a 513,04 km de Fortaleza, anunciada no dia 26 de maio. O reservatório tem capacidade de armazenamento de 31 milhões de m³ de água e deve beneficiar mais de 45.500 pessoas. Ele também elencou a conclusão da obra da nova Barragem de Prazeres, no município de Barro, a 474,12 km da Capital. Segundo o Governo Federal, a conclusão do serviço deve beneficiar mais de 22 mil pessoas.