Jovem é inocentado de roubo em joalheria após Defensoria usar "print" como prova digital

Imagem de apoio ilustrativo. Caso condenado, o jovem poderia pegar entre oito e dez anos de prisão / Crédito: Samuel Setubal

Em Tianguá, a 318,68 km de Fortaleza, um jovem de 27 anos foi inocentado da acusação de assalto a uma joalheria após a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) utilizar provas digitais para provar sua inocência. O jovem afirmou que não estava na cidade no dia do crime, e sim na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Foi necessário um parecer técnico elaborado pela Central de Investigação Defensiva da DPCE para provar a localização do jovem e garantir a rejeição da denúncia.

Segundo a DPCE, o caso iniciou quando a família do acusado procurou o Núcleo Regional de Custódia e Inquéritos da DPCE, em Sobral, após o conhecimento de um mandado de prisão preventiva que foi expedido contra ele. Foram apresentadas capturas de tela — conhecidas como ‘print’ — para mostrar que o jovem estava na cidade baiana, a 1.600 km do local do acontecido, e que ele não poderia ter cometido o crime. Jovem poderia pegar de oito a dez anos de prisão Em entrevista ao O POVO, o defensor público Thácilo Evangelista, contou que a família apresentou como prova o fato de ele estar em outro estado. “As capturas de tela do celular dele, mostrando os stories e o deslocamento dele pelo Google do GPS do celular”.

De acordo com o defensor, a captura de tela não tem rigor técnico e “pode ser adulterado e manipulado”. Diante da situação, o projeto piloto da DPCE do Núcleo de Investigação Defensiva foi acionado e um perito extraiu os dados digitais, a fim de provar a inocência do assistido. Caso condenado, o jovem poderia pegar de oito a dez anos de prisão. “Graças a esse rigor e essa prova técnica, a denúncia foi rejeitada. E foi então provada a inocência dele”, acrescenta.

Thácilo compartilha a importância de um núcleo de investigação como esse: “Ele permite uma defesa multidisciplinar, que às vezes só o defensor, o profissional do direito não seria suficiente para garantir a defesa plena. É excepcional pra gente conseguir fazer uma defesa plena e principalmente para aqueles que não podem pagar por uma perícia dessas”, finaliza. LEIA TAMBÉM | Morte por tortura em 2014: processo é desarquivado e pedido de indenização será reavaliado Ao O POVO, a defensora pública de segundo grau e coordenadora da Central de Investigação Defensiva, Patrícia Sá Leitão, explicou a atuação da central em casos como esse: “As provas de um crime que estão no processo, nem sempre são produzidas por peritos técnicos e outras vezes nem chegam a ser colocadas no processo”.