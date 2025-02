Procissão luminosa marca o encerramento da Romaria das Candeias em Juazeiro do Norte

Romaria das Candeias / Crédito: Denilson Rodrigues / O POVO CBN Cariri

O anoitecer deste domingo, 2, em Juazeiro do Norte, foi iluminado pelas velas e candeeiros de milhares de fiéis que participaram da procissão de encerramento da Romaria de Nossa Senhora das Candeias. Do largo da Capela do Socorro, onde está sepultado o corpo do padre Cícero Romão Batista, a procissão saiu percorrendo as principais ruas do Centro da cidade, em direção à Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores.

O tradicional cortejo teve início logo após a última missa do dia, presidida pelo bispo diocesano de Patos (PI), dom Eraldo Silva. “Bendita e louvada seja a luz que mais alumeia, valei-me meu Padim Ciço e a mãe de Deus das candeias”, entoava a multidão em uníssono, erguendo as velas ao céu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após a chegada do cortejo à Praça do Romeiro, o bispo conduziu a Bênção do Santíssimo Sacramento, que foi seguida pela despedida com o bendito “Adeus Maria” e o show pirotécnico.

Neste ano, o maior quantitativo de devotos participantes da Romaria das Candeias é proveniente do estado do Pernambuco (25.519), conforme levantamento da Basílica Santuário. Em segundo lugar, aparece o estado de Alagoas (22.484), à frente do Rio Grande do Norte (14.605) e da Paraíba (16.987). Romaria das Candeias: como Padre Cícero ajudou serralheiro na origem da festa A procissão luminosa da Romaria das Candeias, embora seja uma tradição muito antiga em Juazeiro do Norte, não surgiu na cidade. A Igreja Católica, todos os anos, 40 dias após o Natal, celebra a festa da Apresentação do Senhor, fazendo memória do dia em que os pais de Jesus o levaram, ainda recém-nascido, para ser apresentado no Templo, como mandava a lei judaica. Em meados do século V, a festa que já era celebrada em Roma passou a acrescentar a bênção e a procissão das velas, recordando que Cristo é a “Luz que brilhará para os gentios”, conforme dissera Simeão, ao tomar o menino Jesus nos braços - relato do evangelho de Lucas, lido nas missas do dia 2 de fevereiro.