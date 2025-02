Incêndio em Maracanaú mobiliza moradores e Corpo de Bombeiros

As chamas iniciaram em uma área onde há uma grande quantidade de restos de madeira depositados, o que teria facilitado a propagação do fogo

Um incêndio tomou conta de um terreno nas margens do rio Maraguapinho, no bairro Parque Presidente Vargas, em Maracanaú, na manhã deste domingo, 2. A situação gerou preocupação entre os moradores da região, que, antes da chegada das equipes de emergência, tentaram conter as chamas com água, mas o fogo rapidamente se espalhou.

Um homem identificado como Santiago, líder comunitário do bairro, relatou que os moradores, ao perceberem as chamas, agiram rapidamente. "O fogo começou entre 9h e 10h, os moradores jogaram água tentando apagar o fogo, aí eu acionei os Bombeiros. Demorou uns 10 a 20 minutos até que a equipe chegasse", disse.