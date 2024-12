Morte por tortura em 2014: processo é desarquivado e pedido de indenização será reavaliado

FAMÍLIA do pedreiro Francisco Ricardo Costa de Souza, morto em 2014 / Crédito: O POVO

Em fevereiro de 2014, o pedreiro Francisco Ricardo Costa de Souza, de 41 anos, foi torturado e morto no bairro Maraponga, em Fortaleza. Três policiais militares foram acusados pelo crime. O caso foi julgado como prescrito pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Em maio deste ano, dez anos após o ocorrido, a Defensoria Pública do Ceará (DPCE) conseguiu reverter a extinção do processo que pedia reparação de danos aos parentes de Tico, como a vítima era conhecida. A ação foi protocolada em maio deste ano, através da Rede Acolhe, projeto da DPCE que atende familiares de vítimas de crimes violentos. O caso havia sido extinto pelo juiz dias depois sob o argumento de prescrição do crime.

Relembre a morte: viatura teria largado o corpo em matagal e depois levado ao hospital Quando retornava à casa da mãe, com quem morava, Tico foi abordado por três policiais militares por supostamente ser confundido com um assaltante. A vítima foi levada a um matagal e espancada, morrendo no local.

Testemunhas que passavam próximo viram o corpo estendido e chamaram a polícia. A mesma viatura retornou ao local e levou o pedreiro até o Hospital Frotinha da Parangaba. Os três policiais acusados do crime foram inocentados em júri popular em 2016. Conforme o laudo pericial, Tico teve edema cerebral, fratura em sete costelas do lado direito e seis do lado esquerdo, hematomas ou escoriações em braços, pernas, tórax, abdômen, perfuração do fígado e lesão pulmonar. O magistrado compreendeu que já havia se passado tempo demais desde a morte do pedreiro para a família reivindicar uma indenização do Estado. A Defensoria Pública Estadual recorreu dessa decisão e levou o caso ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que acatou integralmente a tese de que alegar “prescrição” para pedido de reparação de dano não se aplica ao caso de Tico.

A DPCE solicita indenização de R$ 7 milhões para dona Francisca, a mãe, e para os irmãos de Tico. O valor deve ser pago pelo Estado, já que policiai, ou seja, agentes públicos de segurança, teriam sido os autores do assassinato. LEIA TAMBÉM | Testemunhas de processo do pedreiro espancado e morto serão ouvidas Defensora do caso diz que desarquivar o caso é uma “mudança de paradigma” Ouvida pelo O POVO, a defensora pública Gina Moura explica que, com base na denúncia, o GPS da viatura da PM apontou que o veículo que levou Tico para aquele matagal foi o mesmo que socorreu a vítima e a levou ao Frotinha da Parangaba sem prestar as devidas explicações. “Essa absolvição de negativa de autoria foi julgada às custas de muita revolta e indignação da família”, pontua.

Gina Moura também explica que foram utilizados o Estatuto de Roma e a Súmula 647, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como argumentos. “A gente entende que não está prescrito, porque crimes de tortura são imprescritíveis”. “Há um caráter político nessa violência. É o extermínio dos indesejáveis e quem são eles? São pessoas racializadas e periféricas, pertencentes a uma determinada classe social”, diz a defensora. Segundo Gina Moura, esse feito de desarquivamento do processo de Tico precisa ser divulgado e comemorado. “É uma mudança de paradigma. É um reconhecimento de que essa violência que existe nas periferias, com pessoas negras e pobres, precisa ser enfrentada como ela é. Nós [da Defensoria] festejamos muito, e a família mais ainda”.