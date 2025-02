Rapaz com risco de perder movimentos se recupera após cirurgia em Sobral

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a assessoria do HRN, se a lesão for diagnosticada e tratada a tempo, o paciente pode retomar a vida normal. Na maioria das vezes, o tratamento envolve a necessidade de procedimento cirúrgico. No caso do Hospital, foi conduzido com o auxílio de tecnologias, como o neuronavegador, equipamento de ponta que está sendo usado para aumentar a precisão para a neurologia.