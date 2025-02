Fortaleza, Madalena e Paracuru recebem o Caminhão do Cidadão; veja programação

O itinerário da Capitalcomeça nesta terça-feira, 4, na Praça Governador César Cals, no bairro João XXIII. As atividades seguem na quarta-feira, 5, no Parque Dom Aloísio Lorscheider, no Itaperi. Quinta-feira, 6, e sexta-feira, 7, a iniciativa estará nos bairros Cidade dos Funcionários e Henrique Jorge, respectivamente.

De segunda-feira, 3, a sábado, 8, o Caminhão estará entre o primeiro e segundo dia no Distrito de Macaoca, em Madalena, a 184 km de distância da Capital. Já no bairro Antônio Firmino de Pinho sediará nos dias 5 e 6, e no Assentamento 25 de Maio, de 7 a 8 de fevereiro.

Na terça-feira, 4, os trabalhos acontecem em Paracuru, na Praça Matriz do município. As atividades prosseguem na quarta-feira, 5, no Distrito Beira Rio e se encerram na quinta-feira, 6, no Distrito Quatro Bocas.

Para emissão da CIN, é necessário apresentar o CPF regular junto à Receita Federal, Certidão de Nascimento (para solteiros) ou Certidão de Casamento (casados) e comprovante de residência que contenha CEP válido.