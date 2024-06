Dois suspeitos de chacina em Viçosa do Ceará são presos

Homens foram presos no Pará e em Mato Grosso do Sul. Um deles pretendia fugir para a Bolívia. Agora, três pessoas foram presos pelo crime, que deixou oito mortos

Subiu para três o número de presos por suspeita de envolvimento na chacina que, no último dia 20 de junho, deixou oito mortos em Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba. Dois homens foram capturados nesta quinta-feira, 27, nos estados do Pará e do Mato Grosso do Sul. Além disso, uma caminhonete modelo Hilux, que teria sido usada no crime, foi apreendida.



Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um dos homens presos pretendia fugir para a Bolívia. Ele, que tem 41 anos, foi localizado no município de Jaraguari-MS.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a Polícia Civil, repassar informações sobre o paradeiro do alvo à Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), esta solicitou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) bloqueasse uma rodovia para que a prisão fosse realizada.