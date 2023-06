Preso suspeito de sequestrar, torturar e matar homem carbonizado em Tianguá

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

A Polícia Civil prendeu um suspeito de sequestrar, torturar e matar incendiado um homem que prestava serviços terceirizados a Enel em Tianguá (Serra da Ibiapaba) na quarta-feira, 14. Francisco Rodrigo Alves Oliveira, de 28 anos, foi preso, ainda em estado de flagrante, nessa sexta-feira, 16.

Antônio Carlos Rodrigues Lima, de 36 anos, foi morto após ser abordado por criminosos encapuzados dentro da casa onde estava hospedado. Com ele, havia mais dois colegas, que também foram agredidos.

A vítima foi colocada dentro do próprio veículo, que foi conduzido até uma área deserta. Os assassinos, então, atearam fogo no carro com o homem ainda dentro. O POVO apurou que uma dívida que Antônio Carlos havia contraído teria levado ao crime.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia Civil continua a investigação para identificar mais suspeitos de envolvimento no assassinato. Francisco Rodrigo teve a prisão em flagrante convertida para preventiva em audiência de custódia realizada