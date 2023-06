Pastora evangélica morre ao ser atropelada por caminhão em Fortaleza

Uma mulher morreu atropelada por um caminhão na noite dessa sexta-feira, 16, no bairro São Cristóvão, em Fortaleza. O acidente aconteceu enquanto a vítima e o marido estavam em uma motocicleta a caminho de um evento na igreja. Daniele de Assunção, 43, era pastora evangélica.

De acordo com as pessoas que estavam no local, o marido estava dirigindo a moto no momento em que passou entre dois caminhões.

O sinal estava parado e, quando abriu, o guidão da moto enganchou no veículo que estava à esquerda do casal. Os dois caíram em direções opostas, e a mulher foi atropelada pelo caminhão que já estava em movimento.

Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a pastora ,de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Pastora evangélica atropelada: equipes acionadas

Equipes da Polícia Militar, Perícia Forense e Autarquia Municipal de Trânsito estiveram no local. O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para retirar o corpo da vítima debaixo do caminhão.

Ainda segundo a nota, os condutores envolvidos no acidente realizaram o teste do bafômetro, e foi comprovado que nenhum fez o consumo de bebida alcoólica.

De acordo com a SSPDS, o motorista do caminhão foi levado ao 30º Distrito Policial, onde foi ouvido e liberado. A Polícia Civil do Ceará continua investigando o caso.