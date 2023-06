"Quero que a justiça seja feita", diz pai de motociclista atropelado após briga de trânsito

Motociclista atropelado após discussão de trânsito saiu da UTI e segue internado no IJF. A namorada dele, a bombeira civil Hanna Moreira, morreu no local

Angelo Mattheus de Araújo Bezerra, de 29 anos, está internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, e saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação é do pai do rapaz. "Quero que a Justiça seja feita. Graças a Deus saiu da UTI. A pancada foi toda na cabeça. Ele rasgou as costas no asfalto", informou o pai, Alessandro Monteiro.

Conforme Alessandro, até a tarde da sexta, o filho ainda não havia sido comunicado sobre a morte da namorada, a bombeira civil Hanna Moreira. O casal de namorados estava em uma motocicleta e foi atingido por um homem após uma discussão de trânsito. O caso aconteceu na quinta-feira, 15, no bairro Varjota, em Fortaleza.



Momentos após a colisão que deixou uma mulher de 24 morta na Varjota. Motorista do carro que teria praticado o crime foi preso em flagrante Crédito: Samuel Setubal

Alessandro ressalta que a família de Hanna está inconformada com caso. Ela era filha única, uma menina que atuava como bombeira civil. O corpo dela seguiu para a cidade natal, em Camocim.

O motorista suspeito de atropelar os dois teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nesta sexta-feira, 16. Roberto Ayrton Bezerra Ramos é perito naval e estava no carro da empresa. Ele foi levado ao 2º DP, onde foi autuado por homicídio qualificado.

Conforme as informações do documento da decisão judicial, Roberto acelerou o carro e perseguiu a motocicleta. Em seguida jogou o veículo contra as vítimas, que foram imprensadas contra outros carros. A jovem morreu no local e Mateus foi socorrido.