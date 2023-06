Funcionário da Enel teve corpo carbonizado em Tianguá por causa de dívida, aponta investigação

Três homens que prestavam serviços terceirizados para a Enel foram atacados por um grupo encapuzado, que os sequestrou da casa onde estavam hospedados, nessa quarta-feira, 14, no município de Tianguá, a 333,5 km de Fortaleza. As vítimas foram espancadas pelos criminosos, que ainda atearam fogo no corpo de uma delas. A motivação do crime estaria relacionada a uma dívida do homem que teve o corpo carbonizado, conforme O POVO apurou.

Conforme fonte da Polícia Militar do Ceará (PMCE), dois dos rapazes agredidos foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tianguá.

Já Antônio Carlos Rodrigues Lima, de 36 anos, foi levado dentro do próprio veículo pelos criminosos. Os três não estavam trabalhando no momento do crime.

As viaturas da área foram acionadas por volta das 5 horas, e o automóvel foi encontrado, com o corpo dentro, por policiais militares. Foram acionados a Perícia e o rabecão para o local.



De acordo com a apuração, a motivação para o crime seria a dívida de um veículo que o homem morto tinha. Os outros dois trabalhadores que sobreviveram têm 28 e 35 anos.

A Enel se pronunciou sobre o caso por meio de nota, na qual informa lamentar a ação e ter enviado equipes ao local.

A empresa ressaltou que vai acompanhar as investigações, que ficarão a cargo dos órgãos de segurança. "A Enel repudia qualquer ato de violência", completa.

Crimes com vítimas carbonizadas

Na última quarta-feira, 7, uma mulher teve o corpo incendiado por outra mulher no município de Mombaça, no Interior do Ceará. A vítima foi encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

A suspeita, de 49 anos de idade, foi presa suspeita de atear fogo na suposta amante do marido. A vítima teve queimaduras de terceiro grau.

Uma outra mulher está internada na mesma unidade hospitalar com 80% do corpo queimado. Ela foi vítima de tentativa de feminicídio no dia 12 de junho, Dia dos Namorados.

O ex-companheiro da vítima foi preso suspeito de atear fogo nela. Ele já possuía uma medida protetiva contra o ex.