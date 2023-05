Adolescente de 15 anos é encontrada morta em Tianguá

O corpo de uma adolescente, de 15 anos, foi encontrado nesta sexta-feira, 19 de maio, durante patrulhamento de equipes da Companhia de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no município de Tianguá, na microrregião de Ibiapaba, a 333,5 km de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo da jovem apresentava marcas provocadas por um objeto perfurocortante. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local e coletou informações que devem ser usadas na apuração dos policiais.

O caso está sendo investigado por policiais civis da Delegacia Regional de Tianguá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Tianguá:(88) 3671-9328