Quatro homicídios são registrados em uma tarde em Tianguá, no Ceará

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um homem foi assassinado dentro de um restaurante na BR-222 e três pessoas foram assassinadas em uma residência no bairro Terra Vermelha

Quatro homicídios foram registrados na tarde desta segunda-feira, 20, em Tianguá, município da Serra da Ibiapaba. No início da tarde, um homem, identificado como Gabriel Tupinambá de Aguiar, foi morto a tiros em um restaurante localizado às margens da BR-222. Ele chegou a ser encaminhado a uma unidade hospitalar na região, mas não resistiu.

Horas depois, três pessoas ainda não identificadas formalmente foram mortas a tiros em uma residência do bairro Terra Vermelha. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito dos dois crimes havia sido identificado, conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS). As motivações dos crimes também eram investigadas pela Delegacia Regional de Tianguá.

Este foi o segundo triplo homicídio registrado em Tianguá em seis meses. Em 30 de setembro de 2022, dois homens e uma mulher foram mortos a tiros em uma residência do bairro Ceasa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com os quatro assassinatos registrados nesta segunda-feira, subiu para oito o número de homicídios neste ano em Tianguá. Em 2022, 49 assassinatos ocorreram no município conforme dados da SSPDS.

Sobre o assunto Homem é flagrado praticando atos obscenos em via pública de Fortaleza

Local de desmanche de motos roubadas é descoberto pela Polícia Militar em Fortaleza

Dois homens são presos acusados pela morte de torcedor do Ceará a pauladas

Tags