Dois homens são presos por tráfico de drogas e porte de arma em Tianguá

Dois homens, de 23 e 25 anos, foram presos nesta quarta-feira, 3 de maio, no município de Tianguá, a 333,5 km de Fortaleza, suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Com eles, foram apreendidos um revólver com munições, e quatro trouxinhas de maconha.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), os homens vinham da cidade de Imperatriz, no interior do Maranhão. Ao avistarem a equipe da PMCE que fazia patrulha na área, os dois teriam corrido em direção a um matagal, mas foram alcançados pelos policiais.

Os suspeitos foram conduzidos junto ao material apreendido, à Delegacia Regional de Tianguá. No local, eles foram autuados em flagrante pelos crimes e colocados à disposição da Justiça.

