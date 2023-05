Caminhão desenfreado colide com fila de veículos na BR-222 e deixa dois mortos e três feridos

Um acidente envolvendo seis veículos na BR-222, KM 300, em Tianguá, foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta sexta-feira, 19. Segundo informações da PRF, três caminhões, três carros de passeio e uma moto foram danificados. Os dois ocupantes da motocicleta morreram no local e outras três pessoas ficaram feridas.



O acidente aconteceu após um caminhão desenfreado colidir com a traseira de uma fila de veículos que descia a Serra da Ibiapaba. Com a colisão, outro caminhão, que estava na frente da fila entrou na contramão e bateu frontalmente com uma motocicleta e um carro de passeio.



A interdição do local durou aproximadamente três horas para execução do socorro das vítimas e a retirada dos veículos. Os três feridos foram levados para o Hospital São Camilo, em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi até o local para apurar mais detalhes das mortes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A PRF realizou orientação do trânsito no local a fim de reduzir congestionamento e os trabalhos de liberação da pista foram iniciados. Por volta das 17h30min, o trecho da Serra estava liberado para tráfego. Às 18h10min, a PRF confirmou a liberação completa da rodovia.