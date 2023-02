Covid: Ceará recebe 253 mil doses de vacina para D3 de crianças

O Ceará se prepara para iniciar nos próximos dias a vacinação da dose de reforço contra a Covid-19 para crianças de cinco a 11 anos. A Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) informou que um lote com mais de 253 mil vacinas Pfizer pediátrica está sendo distribuído aos 184 municípios desde a quinta-feira, 2, com previsão de que as entregas sejam finalizadas ainda neste fim de semana.



A terceira dose (D3) do imunizante para o público infantil foi recomendada pelo Ministério da Saúde em nota técnica publicada no dia 30 de dezembro do ano passado, após aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Até então, o reforço estava liberado somente para a faixa etária acima de 12 anos.

Apesar da autorização, a maioria dos estados ainda não iniciou a aplicação alegando falta de doses. Por enquanto, o reforço para este público está disponível apenas em São Paulo, Mato Grosso e no Distrito Federal.

Em Fortaleza, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda não estipula data para o começo da vacinação de reforço no grupo infantil. Por ora, as crianças de seis meses a 11 anos podem se vacinar com a primeira ou segunda doses. Já a terceira e quarta aplicações são restritas a maiores de 12 e de 18 anos, respectivamente. A pasta indicou que a vacinação com D3 na faixa de 5 a 11 anos será iniciada tão logo o Município receba mais doses dos órgãos competentes.

De acordo com a SMS, Fortaleza tem cerca de 283,8 mil crianças com idades entre 5 e 11 anos aptas a serem vacinadas contra a Covid-19. Dessas, pouco mais de 197 mil, ou 69,5% do total, receberam as duas doses do imunizante até a última quinta-feira, 2, segundo informou a pasta. O intervalo de aplicação entre a segunda e terceira dose é de quatro meses.

Em janeiro, a vacinação infantil chegou a ser suspensa na Capital por falta de doses. No dia 14, a SMS comunicou que estava com os estoques de CoronaVac e Pfizer pediátrica completamente zerados. Dias depois, um novo lote do primeiro imunizante foi enviado ao Município pela Sesa, permitindo a retomada da imunização. A Secretaria afirma, porém, que as reservas de Pfizer continuam esgotadas.

O POVO perguntou ao Ministério da Saúde se há previsão de envio de mais vacinas pediátricas para o Ceará, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. A pasta recebeu 1,8 milhão de doses da CoronaVac do Instituto Butantan nesta sexta-feira, 3, referentes a um contrato de compra firmado com a farmacêutica ainda no início de 2022. O Ministério não informou se as doses recebidas serão destinadas para o reforço da vacinação infantil.

