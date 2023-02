Operação Focus: três homens são presos em Caucaia e General Sampaio

A sétima edição da Operação Focus cumpriu três mandados de prisão em municípios cearenses, em ação da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol). Ação foi nesta sexta-feira, 3.



No município de Caucaia, na microrregião de Fortaleza, um homem, de 22 anos, foi preso por participação em organização criminosa e outro, de 20 anos, por homicídio qualificado.

Já em General Sampaio, a 131,6 km da Capital, um homem de 35 anos foi preso por roubo majorado.

Durante a ação, também foram realizadas abordagens a pessoas e veículos considerados suspeitos e checagem de endereços.

Operação Focus

A operação, que atua principalmente em Fortaleza e na Região Metropolitana, tem como objetivo coibir crimes violentos em bairros com maior incidência de conflitos, usando como base dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

A equipe que participou das ações de hoje contou com 74 oficiais da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), além de agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Guarda Municipal de Caucaia.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101.0181



