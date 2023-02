Inmet faz alerta para chuvas intensas no Ceará

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial de chuvas intensas para o Ceará para esta sexta-feira, 3 e sábado, 4. De acordo com os dados divulgados no boletim do órgão, o alerta vale até as 10 horas da manhã deste sábado.

As chuvas variam entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm ao dia com ventos intensos, variando de 40 a 60 km/h. O alerta diz ainda que existe baixo risco de queda de energia, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet orienta que em caso de ventanias, não é recomendado abrigar-se debaixo de árvores por existir risco de queda e descargas elétricas, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e outdoors e evitar usar aparelhos ligados à tomada.

Para quaisquer informações, basta entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.



