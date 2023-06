Canil é investigado por maus-tratos após imagens de cachorro comendo um outro cão, em Tauá

Um abrigo público de cães, localizado no distrito de Marrecas, em Tauá, a 347 km de Fortaleza, está sendo investigado por maus-tratos de animais após a divulgação de imagens de um cachorro comendo um outro cão.

De acordo com a Prefeitura de Tauá, um animal resgatado das ruas foi inserido temporariamente no abrigo nessa terça-feira, 20. Durante a noite, o pet morreu, e as causas ainda estão sob investigação.

“Fomos informados que houve uma briga entre esses animais e, infelizmente, o óbito do menor”, diz De Lianny Fernandes, presidente da ong Projeto Animal de Tauá. “Brigas por território e dominância são comuns em abrigos de animais, e, infelizmente, essa culminou na morte de um deles.”

Um dia depois, na quarta-feira, 21, um casal de moradores da Vila Joaquim Moreira, em Tauá, teria entrado no canil sem autorização para abandonar três cães. Foram eles quem flagraram e registraram a cena do cachorro devorando o cão morto.

Após a situação, a prefeitura publicou uma nota informando que resolveu afastar a gestão direta da Secretaria Municipal de Saúde. Agora, o gerenciamento provisório do abrigo ficará sob a responsabilidade da Ong Projeto Animal de Tauá.

“Tivemos uma reunião ontem com a doutora Patrícia [prefeita de Tauá] e com representantes da secretaria de saúde. Assim que a papelada estiver pronta, a ong Projeto Animal Tauá vai passar a gerenciar o abrigo de animais de Tauá”, explica De Lianny.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS) disse, em nota, que a situação está sendo investigada. Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) estiveram no local nessa quinta-feira, 22.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Tauá: (88) 3437 1888

Leia a nota, na íntegra, da Prefeitura de Tauá:

"A Prefeitura Municipal de Tauá torna público que, ao tornar conhecimento do acidente com um animal no abrigo provisório de animais de Tauá, resolveu afastar a gestão direta da Secretaria Municipal de Saúde e repassar para a ONG PROJETO ANIMAL TAUÁ, entidade que cuida da causa animal e que ficará responsável por todo gerenciamento de cães em situação de rua."