Homem é preso em Tauá suspeito do crime de estupro de vulnerável

Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará suspeito de estupro de vulnerável em Tauá, a 347 km de Fortaleza, nesse domingo, 19. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), a captura aconteceu por força de um mandado de prisão preventiva em desfavor dele.



As investigações foram iniciadas após o surgimento de informações que um homem de 44 anos teria cometido estupro contra a sobrinha de sua companheira, de dez anos, entre 2020 e 2022. Com as informações apuradas, um mandado de prisão foi expedido contra o suspeito.

Com o mandado em mãos, diligências foram efetuadas e o suspeito foi localizado em um conjunto habitacional. Ele recebeu voz de prisão pelos agentes da Polícia Civil e foi levado à Delegacia Regional de Tauá, onde as medidas cabíveis foram realizadas. A unidade da PC-CE segue com as investigações.

A SSPDS não divulgou o nome do suspeito para evitar a identificação da vítima.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Tauá: (88) 3437-1888



