'Zé do Valério' é condenado a 26 anos de prisão por matar dona de sítio no interiro do CE

Esta é a segunda condenação do homem em menos de um ano. As penas somam 56 anos de prisão

O vaqueiro José Pereira da Costa, conhecido como ‘Zé do Valério’, foi condenado nessa quarta-feira, 15, a 26 anos e três meses de prisão em regime fechado por um homicídio e tentativa de homicídio na cidade de Tauá, no interior do Ceará.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), a decisão foi do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tauá. O julgamento durou sete horas.

A sentença é relativa ao crime cometido em 2013, quando o vaqueiro assassinou a dona de um sítio onde ele trabalhava. Ao ter os serviços dispensados pelo casal que morava no lugar, Zé do Valério matou a mulher, que estava sozinha em casa, e ocultou o corpo em um matagal.

O acusado esperou o marido da vítima chegar ao local e tentou matá-lo. O vaqueiro chegou a efetuar disparos contra a segunda vítima, mas o homem conseguiu se defender, e Zé do Valério fugiu. O homem ficou seis anos foragido pela Região Central do Estado, conforme o TJCE.

'Zé do Valério': acusado já havia sido condenado por estupro e assassinato de universitária

Durante o tempo em que ficou foragido, Zé do Valério ainda cometeu um outro crime, de acordo com os autos. Em abril de 2019, o vaqueiro estuprou e matou uma estudante universitária de 20 anos, no município de Pedra Branca.

Os policiais encontraram Zé do Valério em julho de 2019, em Buriti dos Montes, no Piauí. Na época, ele confessou ter sido o responsável pelo assassinato da ex-patroa.

Em maio de 2022, o homem foi condenado a 30 anos, um mês e 15 dias de prisão, em regime fechado, pela morte da universitária.



Após decisão feita nessa quarta, as penas pelos dois crimes cometidos pelo homem somam 56 anos de prisão.

