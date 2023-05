Defesa Civil reconhece situação de emergência em Tauá por estiagem

A Defesa Civil Nacional Nacional reconheceu nesta sexta-feira, 19, a situação de emergência em Tauá, a 347 km de Fortaleza, pelo período de estiagem que o município enfrenta. A portaria de nº 1728, de 18 de maio de 2023, foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira.

Além de Tauá, outras oito cidades enfrentam período de estiagem, que são Casa Nova, Chorrochó e Quijingue, na Bahia; Cacimbas e Cajazeirinhas, na Paraíba; Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte; Barra do Triunfo, no Rio Grande do Sul e Curral Novo do Piauí, no Piauí.

Já os municípios de Vargem Grande e Timon, no Maranhão; Doutor Severiano, no Rio Grande do Norte; e Balneário Barra do Sul e Itapema, em Santa Catarina, tiveram emergência reconhecida pelas fortes chuvas que os atingiram. No Brasil, 1.495 municípios apresentam reconhecimento federal pela situação de emergência pelos desastres naturais registrados no país.

Solicitação de recursos



As cidades que estejam em situação de emergência ou estado de calamidade pública com reconhecimento federal, podem solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para assistir a população atingida. A solicitação é feita através do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

De acordo com as informações repassadas, a equipe da Defesa Civil Nacional analisa as metas e valores solicitados. Caso seja reconhecida, a portaria é publicada no Diário Oficial da União com o valor a ser disponibilizado.