Combate ao tráfico internacional de drogas: cerca de R$ 20 milhões são bloqueados

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 16, a operação "Sarmat" para combate ao tráfico internacional de drogas. Além do cumprimento de 39 mandados de busca e apreensão no Ceará, foram bloqueados cerca de R$ 20 milhões em contas e bens dos suspeitos.

Dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra uma mulher e um homem. Outras duas pessoas foram presas em flagrante em posse de drogas, munições e uma pistola.

"A operação faz parte de um processo que tem como objetivo principal prender pessoas que têm poder de comando nesses grupos e também promover asfixia financeira dessas organizações", afirma o delegado-geral da PC-CE, Márcio Gutiérrez.

Ele detalha que a atividade principal do grupo era o tráfico de drogas, especificamente cocaína. O grupo se utilizava de empresas de fachada para "gerar fluxo de capital aqui no Estado e do Estado para a fronteira com a Bolívia".

Advogada é presa em Iguatu em operação de combate ao tráfico de drogas

Os dois mandados de prisão preventiva são contra uma advogada, presa em Iguatu, a 361,4 km de Fortaleza, e um homem que reside em Guajará-Mirim, em Rondônia, na divisa com a Bolívia.

A advogada foi presa na casa da mãe dela, nessa quarta-feira, 15. Segundo a PC-CE, a suspeita estava viajando de Fortaleza para Iguatu.

Com ela, foram apreendidos celulares, notebooks, HDs e um veículo. A suspeita foi encaminhada à Delegacia Regional de Iguatu e aguarda audiência de custódia.

Já o homem é apontado pela Polícia como responsável pela movimentação financeira atípica de R$ 45 milhões em uma única conta bancária no período de dois anos.

"Genericamente, a participação de todos os investigados é semelhante: se relacionavam financeiramente com essa organização criminosa e no tráfico", diz o delegado Renê Mesquita, da Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro.

Busca e apreensão no Ceará: combate ao tráfico internacional de drogas



Os mandados da operação de combate ao tráfico internacional de drogas são cumpridos em cinco municípios: Canindé, São Benedito, Juazeiro do Norte, Eusébio e Iguatu. Empresas também são alvo e suspeitas de movimentações financeiras ilegais, conforme a Polícia Civil.

As investigações seguem sendo realizadas em sigilo. Um balanço dos bens apreendidos deve ser divulgado durante a tarde.

Trinta e nove contas bancárias foram bloqueadas junto com o sequestro de bens, incluindo automóveis e imóveis, conforme divulgado pela Polícia em coletiva de imprensa na sede da PC-CE em Fortaleza, no bairro Centro.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a investigação foi iniciada há mais de um ano e os suspeitos são vinculados a uma organização criminosa de outro estado. São investigados os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas.

A operação contou com 90 policiais civis atuando tanto na Capital quanto no Interior, sendo coordenada pela Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro (DCLD).

Essa ação teve apoio do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), do Departamento de Extração e Análise de Dados e ao Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

