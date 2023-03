Vale Gás Social: prefeituras começam a entregar benefício nesta quinta, 16

A partir desta quinta-feira, 16, os municípios cearenses iniciam a distribuição do primeiro lote dos tíquetes do Vale Gás Social de 2023. Em todo o Estado, 200.640 vales serão distribuídos, atendendo 200.282 famílias em situação de extrema vulnerabilidade social e 358 associações comunitárias.

"Baseado nos dados do sistema do CadÚnico foi feita a estratificação, identificando as famílias que estão em vulnerabilidade social. Essa relação foi entregue aos municípios, e as prefeituras fizeram a busca ativa e a validação dessas famílias", explica a titular da Secretaria da Proteção Social (SPS), Onélia Santana, citando Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Para Júnior Castro, presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), o Vale Gás colabora, junto a outros programas sociais, para combater a fome no Estado. "É uma importância muito grande. A gente sabe da necessidade, do preço que está o gás, e isso vem amenizar a situação de sofrimento dessas famílias", avalia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta quinta-feira, 16, os vales foram distribuídos para 92 municípios das seguintes regiões: Metropolitana de Fortaleza, Cariri, Centro-Sul, Maciço de Baturité e dos litorais Norte e Oeste.

Os municípios do Vale do Jaguaribe, de Sobral, dos sertões de Canindé, Central e de Crateús, Litoral Norte e da Serra da Ibiapaba devem receber os tíquetes nesta sexta-feira, 17. O investimento na distribuição deste lote é de R$ 19.327.571.

O público-alvo são as famílias do Cartão Mais Infância Ceará, os beneficiários do Bolsa Família inscritos no CadÚnico com renda de até R$ 218 por pessoa e as famílias de jovens inscritos no programa Superação. Associações comunitárias e cozinhas sociais também são contempladas.

Conforme a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio gás de cozinha de 13 quilos (kg) no Ceará é de R$ 110,17. Entre 80 estabelecimentos pesquisados, o valor mínimo registrado foi de R$ 95,99 e o máximo, R$ 125.

Vale Gás Social é entregue três vezes por ano

O Vale Gás Social foi criado pelo Governo do Ceará durante a pandemia de Covid-19 e, em setembro de 2021, tornou-se política pública permanente.

Os tíquetes contemplam famílias em situação de vulnerabilidade com a recarga gratuita de um botijão de gás, de 13 kg, três vezes por ano. Assim, mais dois lotes serão distribuídos ao longo de 2023.

Nos últimos três anos, foram distribuídos 1.324.574 vales. Com a doação realizada nesta quinta-feira, o Governo totaliza 1.525.214 tíquetes.

Como receber o Vale-Gás Social

A partir do levantamento do Governo e dos municípios foi elaborada a lista com as famílias que têm direito ao Vale-Gás no Ceará. Confira aqui.

Para a retirada do Vale-Gás em um Centro de Referência da Assistência Social (Cras) é preciso apresentar RG, CPF, NIS e comprovante de endereço.

Com o tíquete em mãos, a recarga pode ser recebida indo direto à revenda mais próxima da Nacional Gás; entrando em contato com a distribuidora da Nacional Gás da região; ou pelo canal de atendimento da empresa no telefone 0800-702-1200.

Sobre o assunto Combate ao tráfico internacional de drogas: cerca de R$ 20 milhões são bloqueados

Ceará tem nove açudes sangrando e 31% da capacidade dos reservatórios preenchida

Ceará terá dois feriados na próxima semana: um domingo, outro sábado

Tags