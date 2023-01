Homem suspeito de estuprar filha e enteada no Ceará é preso no DF

Um homem, de 40 anos, suspeito de estuprar duas adolescentes — a filha e a enteada — foi preso nessa quarta-feira, 25, no Distrito Federal, Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). O crime foi cometido no ano passado no município de Tauá, a 347 km de Fortaleza, e foi descoberto após uma das vítimas contar à professora sobre o o estupro após uma aula de educação sexual.

No ano passado, os policiais receberam uma denúncia anônima relatando que duas adolescentes, de 17 e 15 anos, sofriam abusos sexuais cometidos pelo homem. Nas investigações, foi descoberto que o crime acontecia desde que elas tinham idades inferiores a 14 anos.

Uma das vítimas chegou a relatar o crime para uma professora depois de assistir a uma aula sobre educação sexual. Quando o homem descobriu que era alvo das investigações policiais, fugiu para o Distrito Federal, onde foi preso.

O nome do homem não é divulgado para preservar a identidade das vítimas.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101-0181

Delegacia Regional de Tauá: (88) 3437-1888



