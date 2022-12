Cobra sai de torneira e assusta moradores em inauguração de poço em Tauá

Moradores da zona rural de Tauá tomaram um susto ao se depararem com uma cobra ao utilizarem, pela primeira vez, um poço. O caso foi registrado nessa sexta-feira, 2, no distrito de Santa Teresa. O momento foi registrado por moradores que estavam na inauguração.

A cena ocorreu durante o teste do poço, que foi perfurado pela prefeitura do município. A ação teve como objetivo abastecer a comunidade de Paranazinho.

Confira o registro:

O vídeo inicia com a torneira aberta e jorrando água. Ao redor, alguns homens estavam utilizando a estrutura para lavar as mãos. Em um determinado momento, no entanto, a cobra sai da torneira junto com a água, causando pânico em alguns dos moradores que estavam no local.



