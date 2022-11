Homem suspeito de invadir casa e estuprar mulher no Ceará é preso em Minas Gerais

Um homem, de 31 anos, suspeito de invadir uma casa e estuprar uma mulher, de 47 anos, em Tauá, a 347 quilômetros de Fortaleza, foi preso nessa sexta-feira, 18, em Minas Gerais. O crime foi registrado em outubro de 2019. O homem estava foragido da Justiça desde 2020, quando havia uma decisão judicial em seu desfavor.

Ele foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais após troca de informações com a Polícia Civil do Ceará, que cumpriu mandado de prisão preventiva contra o suspeito. Ele foi localizado no bairro Jardim São José, na região Noroeste de Belo Horizonte.

Na época do crime, os agentes policiais informaram que a vítima estava em sua residência quando o suspeito invadiu o imóvel e a atacou. Na ocasião, a vítima gritou por ajuda e foi socorrida pelo seu filho, que mora próximo. O suspeito chegou a ameaçar a vítima de que tentaria cometer o crime sexual novamente.

O homem foi conduzido para uma unidade policial local de Belo Horizonte. Ele deve ser transferido para o Ceará. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o nome do suspeito não será divulgado para preservar a identidade da vítima.



