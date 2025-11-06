CE: 2024 teve mais mortes pela polícia desde 2019; 79,3% eram negros

Em seis anos, Ceará teve um aumento de 39,0% nas mortes decorrentes de intervenção policial / Crédito: O POVO

O Ceará teve, em 2024, o maior número de mortes pela polícia desde 2019, com 189 vítimas. Desse total, 79,3% dos mortos eram negros. Em seis anos, o Estado teve um aumento de 39% nas mortes decorrentes de intervenção policial. Os dados são da sexta edição do relatório "Pele Alvo: crônicas de dor e luta", lançado pela Rede de Observatórios da Segurança nesta quinta-feira, 6.



De forma geral, o estudo conclui que pessoas negras tem 4,2 vezes mais chances de ser mortas pela polícia do que brancos. A disparidade racial é agravada pela faixa etária. Os jovens entre 18 e 29 anos constituíram 57,1% dos casos, totalizando 2.324 vítimas. Crianças e adolescentes, de 12 a 17 anos, foram 297 vítimas, além de um caso de 0 a 11 anos, significando alta de 22,1% em relação a 2023.

Um plano de enfrentamento ao racismo institucional A pesquisa apresenta uma série de recomendações focadas em transparência, tecnologia, saúde mental e, principalmente, responsabilização:



1. Uso de tecnologia e transparência de dados: Tornar obrigatório o uso de câmeras corporais para todas as unidades e em todas as operações, incluindo forças especializadas;



Eliminar a rubrica "não informado" para a raça/cor das vítimas, classificando o não preenchimento como falha grave;



Divulgar publicamente os protocolos de atuação das forças policiais em todo o território nacional. 2. Saúde mental e formação policial: Rever urgentemente o modelo de formação, treinamento e avaliação policial, priorizando a redução da violência e o respeito aos direitos humanos;



Instituir um Programa Nacional de Atenção à Saúde Mental do Policial com acompanhamento contínuo e transparente. 3. Planejamento, metas e responsabilização: