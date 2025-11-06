CE: 2024 teve mais mortes pela polícia desde 2019; 79,3% eram negros

CE: 2024 teve mais mortes pela polícia desde 2019; 79,3% eram negrosDados são da sexta edição do relatório "Pele Alvo: crônicas de dor e luta", lançado pela Rede de Observatórios da Segurança nesta quinta-feira, 6
O Ceará teve, em 2024, o maior número de mortes pela polícia desde 2019, com 189 vítimas. Desse total, 79,3% dos mortos eram negros. Em seis anos, o Estado teve um aumento de 39% nas mortes decorrentes de intervenção policial.
Os dados são da sexta edição do relatório "Pele Alvo: crônicas de dor e luta", lançado pela Rede de Observatórios da Segurança nesta quinta-feira, 6.
O levantamento analisou dados de 2024 em nove estados (AM, BA, CE, MA, PA, PE, PI, RJ e SP), obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI). Relatório afirma que "a cor da pele continua sendo o fator mais determinante para mortes violentas praticadas pelas polícias".
O documento critica o alto número de vítimas com raça ou cor não informadas no Ceará. Do total de casos em 2024 no Estado, 51,3% não possuíam informação racial. "Uma estagnação inadmissível diante da necessidade de identificação étnico-racial para o enfrentamento da já conhecida ação racista das polícias".
No Ceará, em 2024:
- 73,5% das vítimas tinham até 29 anos;
- 98,9% das vítimas eram homens;
- 17,5% das vítimas foram mortas em Fortaleza.
No Brasil, 4.068 pessoas foram mortas em decorrência de intervenção policial em 2024. A população negra (pretos e pardos, segundo classificação do IBGE) representou 86,2% do total de fatalidades nas unidades federativas analisadas, somando 3.066 vítimas absolutas.
De forma geral, o estudo conclui que pessoas negras tem 4,2 vezes mais chances de ser mortas pela polícia do que brancos.
A disparidade racial é agravada pela faixa etária. Os jovens entre 18 e 29 anos constituíram 57,1% dos casos, totalizando 2.324 vítimas. Crianças e adolescentes, de 12 a 17 anos, foram 297 vítimas, além de um caso de 0 a 11 anos, significando alta de 22,1% em relação a 2023.
Um plano de enfrentamento ao racismo institucional
A pesquisa apresenta uma série de recomendações focadas em transparência, tecnologia, saúde mental e, principalmente, responsabilização:
1. Uso de tecnologia e transparência de dados:
- Tornar obrigatório o uso de câmeras corporais para todas as unidades e em todas as operações, incluindo forças especializadas;
- Eliminar a rubrica "não informado" para a raça/cor das vítimas, classificando o não preenchimento como falha grave;
- Divulgar publicamente os protocolos de atuação das forças policiais em todo o território nacional.
2. Saúde mental e formação policial:
- Rever urgentemente o modelo de formação, treinamento e avaliação policial, priorizando a redução da violência e o respeito aos direitos humanos;
- Instituir um Programa Nacional de Atenção à Saúde Mental do Policial com acompanhamento contínuo e transparente.
3. Planejamento, metas e responsabilização:
- Desenvolver planos estaduais e municipais com metas claras, indicadores de resultado e cronogramas de execução para a redução da letalidade;
- Vincular o desempenho das forças policiais ao cumprimento dessas metas, com mecanismos de avaliação e responsabilização institucional;
- Vincular repasses federais de segurança à adesão e ao sucesso na implementação das políticas de redução da letalidade;
- Assegurar reparação e apoio às famílias em casos de abuso comprovado e garantir a participação dos familiares nos processos de apuração.