Relaxada prisão de suspeito de matar menino de 4 anos em Sobral

Delegacia de Sobral investiga o caso. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: FERNANDA BARROS

Dione da Silva Santos, de 26 anos, que havia sido preso suspeito de matar o menino Enzo Gabriel Brito Sousa, de quatro anos, em Sobral (Região Norte do Estado) teve a prisão relaxada em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 14. Decisão judicial indicou não haver “indícios mínimos” de que Dione, de fato, participou do crime, registrado na manhã desse domingo, 12, no distrito de Rafael Arruda, Zona Rural de Sobral.

O juízo do 5º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias apontou que a declaração que ensejou o reconhecimento de Dione como um dos autores dos disparos que vitimaram Enzo Gabriel partiu de um parente da vítima que não estava no local no momento do crime.



“Veja bem, embora ao clamor da sociedade exija uma resposta rápida para os crimes cometidos de tal reprovabilidade, é necessário que sejam realizadas as diligências nas imediações dos estabelecimentos do local do crime ou vias de acesso a fim de obter a descrição da motocicleta utilizada pelos supostos autores”.

O juiz, porém, salientou que o relaxamento da prisão em flagrante não impede o prosseguimento do inquérito policial que investiga o caso. Não foi declarada a nulidade dos elementos de prova já colhidos e ainda foi determinado a realização de outras diligências, que incluem acareação entre as testemunhas e a localização de câmeras de vigilância nas proximidades do local do crime.

Além disso, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) também deverá confirmar se, de fato, o pai de Enzo Gabriel foi vítima de roubo há 10 dias e se esse crime tem relação com o homicídio; e a possível relação entre a morte da irmã de Dione com o crime que vitimou Enzo Gabriel — Nalia, como era conhecida, havia sido morta ao lado do companheiro, Jean, horas antes no distrito de São José do Torto, também localizado na Zona Rural de Sobral.



O POVO procurou a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) para saber se Dione, de fato, foi solto ou ficou preso por também ser acusado por algum outro crime. Morre tio de Enzo Gabriel, que também havia sido baleado

Na mesma ação criminosa em que Enzo Gabriel foi morto, o tio dele, Antônio Ladimir de Brito, também havia sido baleado. Nesta terça, a Santa Casa de Sobral, para onde Antônio Ladimir havia sido encaminhado, confirmou a O POVO que ele também morreu.

“A Santa Casa de Misericórdia de Sobral lamenta, com profundo pesar, o falecimento do paciente ALDB e se solidariza com seus familiares e amigos neste momento de dor”, informou o órgão em nota.

