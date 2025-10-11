Casa paroquial em Sobral é invadida e roubada durante madrugada

Homens invadem e roubam casa paroquial durante madrugada,em SobralCriminosos levaram celulares e relógios. Após assalto, as vítimas registraram B.O. Esse é o 2º caso envolvendo roubo a uma casa paroquial no CE em um mês
Uma casa paroquial foi invadida e roubada durante a madrugada deste sábado, 11, do distrito de Jaibaras, no município de Sobral, no interior do Ceará.
Após o assalto, as vítimas, que teriam sido um padre e o irmão dele, registraram Boletim de Ocorrência (BO). Os assaltantes levaram bens pessoais como celulares e relógios dos dois.
Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) confirmou a ocorrência de roubo no distrito de Jaibaras, em Sobral, sem detalhar as circunstâncias do crime.
A SSPDS informou que a Polícia Militar do Ceará está atuando na região em busca dos criminosos, e que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sobral.
Leia mais
2º caso de assalto a casa paroquial no Ceará em um mês
Esse é o segundo envolvendo invasão e assalto a uma casa paroquial no Ceará. O outro caso semelhante aconteceu no mês passado, no município de Frecheirinha, no interior do Ceará, onde quatro homens armados invadiram e roubaram o local.
Os suspeitos procuravam uma quantia em dinheiro que o padre não tinha, e acabaram fugindo levando o carro dele, celulares, joias que haviam sido doados para sorteios no festejo da igreja, além de outros objetos.
À época, o pároco padre Emílio Moura contou que foi rendido e os suspeitos levaram objetos pessoais e itens doados por fiéis à Igreja.
O POVO também procurou o padre Eufrázio Filho, da paróquia de Jaibaras, no município de Sobral, mas ainda não obteve respostas. Assim que obtiver retorno a matéria será atualizada.