Casa paroquial em Sobral é invadida e roubada durante madrugada

Imagem de apoio ilustrativo. A Polícia Militar do Ceará segue atuando na região em busca dos criminosos / Crédito: Samuel Setubal

Uma casa paroquial foi invadida e roubada durante a madrugada deste sábado, 11, do distrito de Jaibaras, no município de Sobral, no interior do Ceará. Após o assalto, as vítimas, que teriam sido um padre e o irmão dele, registraram Boletim de Ocorrência (BO). Os assaltantes levaram bens pessoais como celulares e relógios dos dois.