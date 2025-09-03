Vigilante teria sido morto no lugar do tio em Sobral

Vigilante atuava na área da portaria do laboratório. O crime aconteceu nessa segunda-feira, 1º / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um vigilante de 21 anos morto nessa segunda-feira, 1º, durante o primeiro dia de trabalho em um laboratório clínico em Sobral, no Norte do Ceará, teria sido morto no lugar do seu tio. O POVO apurou com fonte policial que o alvo principal teria entrado de férias e o sobrinho o estava substituindo no estabelecimento.

O crime aconteceu após um casal invadir o laboratório e anunciar um assalto. No local, a vítima foi morta por disparo de arma de fogo e, em seguida, os suspeitos fugiram. Horas após o crime, um homem, identificado como Paulo Henrique Silva Pinto, de 19 anos, foi preso. Uma mulher suspeita segue foragida. Leia Mais | Suspeito de chefiar facção em Maracanaú teria ido ao Pará matar rival Conforme informações policiais, equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), identificaram os suspeitos pelas imagens das câmeras do laboratório.

O suspeito já era conhecido pelos policiais por ter sido abordado em outras ocorrências no município. Após identificarem o homem, os agentes foram à rua onde ele residia e realizaram a prisão. O suspeito possui passagens por tentativa de homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade da PC-CE. Na unidade, ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso e por integrar grupo criminoso. A investigação apura o envolvimento de uma organização criminosa no crime.

Em nota, publicada nas redes sociais, o Laboratório Larbos informou que o vigilante atuava na área de portaria e estava substituindo outro vigilante que havia entrado de férias. Ainda segundo a empresa, após o crime, a unidade acionou os órgãos de segurança pública para o caso. Leia Mais | Mais de 200 suspeitos são presos em operação integrada contra o crime em três dias no Ceará “Estamos colaborando de forma integral com as investigações, fornecendo todos os dados e registros necessários para auxiliar na elucidação dos fatos [...] Expressamos nossa solidariedade e respeito aos familiares e colegas do vigilante”, disse o laboratório, em nota. (Colaborou Cláudio Ribeiro)