Vigilante teria sido morto no lugar do tio em Sobral

Vigilante teria sido morto no lugar do tio que estava de férias em laboratório em Sobral

Vítima de 21 anos foi morta a tiros no primeiro dia de trabalho no estabelecimento comercial. O crime aconteceu após um casal invadir o local e anunciar um assalto. Um suspeito foi preso
Um vigilante de 21 anos morto nessa segunda-feira, 1º, durante o primeiro dia de trabalho em um laboratório clínico em Sobral, no Norte do Ceará, teria sido morto no lugar do seu tio.

O POVO apurou com fonte policial que o alvo principal teria entrado de férias e o sobrinho o estava substituindo no estabelecimento.

O crime aconteceu após um casal invadir o laboratório e anunciar um assalto. No local, a vítima foi morta por disparo de arma de fogo e, em seguida, os suspeitos fugiram.

Horas após o crime, um homem, identificado como Paulo Henrique Silva Pinto, de 19 anos, foi preso. Uma mulher suspeita segue foragida.

Conforme informações policiais, equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), identificaram os suspeitos pelas imagens das câmeras do laboratório.

O suspeito já era conhecido pelos policiais por ter sido abordado em outras ocorrências no município.

Após identificarem o homem, os agentes foram à rua onde ele residia e realizaram a prisão. O suspeito possui passagens por tentativa de homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade da PC-CE. Na unidade, ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso e por integrar grupo criminoso. A investigação apura o envolvimento de uma organização criminosa no crime.

Em nota, publicada nas redes sociais, o Laboratório Larbos informou que o vigilante atuava na área de portaria e estava substituindo outro vigilante que havia entrado de férias. Ainda segundo a empresa, após o crime, a unidade acionou os órgãos de segurança pública para o caso.

“Estamos colaborando de forma integral com as investigações, fornecendo todos os dados e registros necessários para auxiliar na elucidação dos fatos [...] Expressamos nossa solidariedade e respeito aos familiares e colegas do vigilante”, disse o laboratório, em nota. (Colaborou Cláudio Ribeiro)

Suspeito teve prisão preventiva decretada

O suspeito preso acusado de envolvimento na morte do vigilante teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. A decisão foi proferida, nessa terça-feira, 2, pelo juízo do 5º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias de Sobral.

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (APF), ao qual O POVO teve acesso, o juízo entendeu que a medida é necessária para garantir a ordem pública. A decisão se baseou na gravidade do crime, que, segundo o juiz, foi cometido com extremo grau de violência e com o uso de meio que dificultou a defesa da vítima.

Esses elementos, de acordo com o juízo, indicam a alta periculosidade do acusado. “Somado a isso, nota-se que o crime foi cometido em estabelecimento comercial localizado em área central nesta cidade de Sobral/CE e em plena luz do dia, demonstrando a audácia e a afoiteza do agente”, diz o texto do documento. 

 

