VLT descarrila e atinge alça de pista em Sobral; causa é investigada

Acidente aconteceu na Linha Norte do VLT de Sobral, que ficou com a operação suspensa / Crédito: Reprodução / Leitor via WhatsApp O POVO

Um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) descarrilou e atingiu uma alça de pista que divide o veículo de uma avenida no município de Sobral, na região Norte do Estado. O caso aconteceu por volta das 19h30min, dessa sexta-feira, 13, no trecho entre as estações Cohab III e José Euclides, na linha Norte.