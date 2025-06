Adolescente com treinamento dos bombeiros apaga incêndio em motocicleta

Uma adolescente de 16 anos de idade ganhou visibilidade em Juazeiro do Norte, cidade distante a 527 km de Fortaleza, ao utilizar um extintor para apagar um incêndio em uma motocicleta que estava no estacionamento de um estabelecimento comercial, no centro da cidade.



A jovem Sara Lídia Xavier Veras é aluna do segundo ano do Ensino Médio do 2º Colégio da Polícia Militar Coronel Hervano Macêdo Júnior no município. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente ganhou as redes sociais da região.