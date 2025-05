Prefeito de Sobral diz que herdou dívida de mais de R$ 300 mi da gestão anterior

Atual prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil), e o antecessor dele, Ivo Gomes (PSB) / Crédito: Luiz Queiroz, em 6/10/2024, e Máximo Moura/Divulgação

A Prefeitura de Sobral enviou um comunicado à imprensa informando que herdou uma dívida superior a R$ 300 milhões da gestão anterior, que era comandada por Ivo Gomes (PSB). De acordo com o texto, isto "criará um problema financeiro para os quatro anos da atual gestão, criando grandes dificuldades, inclusive para a implementação de novos projetos e novas ações".