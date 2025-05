Novo clube de Sobral é lançado e vai estrear na Série C do Cearense

Com investimentos iniciais de R$ 6 milhões por ano, o clube projeta chegar à Série A do Estadual em 2027

O mais novo time profissional da região Norte do Ceará foi fundado em 2025 e terá investimento inicial de R$ 6 milhões por ano, com expectativa de subir para a Série B estadual em 2026 e chegar à elite do futebol cearense em 2027 .

Novo time de Sobral, o Vila Real Futebol Clube foi lançado na última sexta-feira, dia 23. A estreia oficial da equipe será pela Série C do Campeonato Cearense, no dia 28 de junho, contra o Crateús, fora de casa. Depois, faz o clássico da cidade contra o Guarany de Sobral , no dia 5 de julho — aniversário da cidade —, no Junco.

Antes desse discurso, o presidente do Vila Real, Luciano Carneiro, enfatizou que a instituição quer ser referência no interior do Estado, tanto em relação ao campo quanto nos bastidores, sendo exemplo para times menores em termos de organização estrutural.

Segundo ele, o Vila Real chega com a missão de transformar vidas por meio do futebol, nascendo como um projeto social com identidade, estrutura e compromisso com o desenvolvimento humano e esportivo.

A formação do elenco, que está em andamento, tem o primeiro treino marcado para acontecer nesta quarta-feira, 28, no Estádio do Junco.