Profissionais de saúde vítimas de acidente com ambulâncias estão em estado grave na UTI em Sobral

Elas estão entre as vítimas de um acidente envolvendo duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na tarde desse domingo, 25. Uma delas atuava como enfermeira e outra como técnica de enfermagem.

Duas profissionais de saúde do município de Tianguá , a 318,68 quilômetros de Fortaleza, estão em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Sobral , na região Norte do Estado.

O prefeito de Tianguá, Alex Anderson Nunes, disse por meio das redes sociais que o primeiro veículo do Samu transportava um paciente, um enfermeiro, um técnico e um condutor. As vítimas foram socorridas para Santa Casa.

Ela também informou que três profissionais do Samu do segundo carro recuperam-se bem. Um está em casa e dois seguem internados, em observação.

No acidente com a primeira ambulância, o condutor teria perdido o controle do veículo e se chocado contra um poste de iluminação. O segundo carro de atendimento móvel saiu para socorrer as vítimas da primeira ambulância, mas tombou no caminho.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), oito pessoas ficaram feridas nos acidentes, registradas com apenas dez minutos de diferença.