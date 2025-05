Personal trainer é alvo de tentativa de linchamento após roubo a mercado em Irauçuba

Um personal trainer foi alvo de uma tentativa de linchamento no município de Irauçuba , a 155 quilômetros de Fortaleza, após roubo a um mercado. A suspeita é de que o homem roubou R$ 100 no estabelecimento e, ao ser descoberto, foi espancado e esfaqueado.

O homem apresentava lesões a faca, marcas de espancamento e teria perdido a visão de um dos olhos.

Prisão em flagrante foi registrada na delegacia de Itapipoca

Segundo a Polícia Militar do Ceará, as equipes foram acionadas após a proprietária informar que foi vítima de um assalto no mercado. O homem teria entrado no local simulando estar armado e anunciou o roubo.

Depois que a vítima entregou o dinheiro o homem fugiu, mas foi capturado em seguida por moradores da vizinhança, que tentaram linchá-lo.