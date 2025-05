Homem morre após ser atingido por VLT em Sobral

A colisão aconteceu em uma passagem de nível, localizada na avenida Dom José, nas proximidades da Estação Boulevard do Arco. O condutor do VLT informou que o homem trafegava de bicicleta sem considerar a aproximação do VLT.

Um homem de 48 anos morreu na manhã desta sexta-feira, 16, após ser atingido por um trem VLT no município de Sobral , a 233,78 quilômetros de Fortaleza . Conforme informações do Metrofor, o homem teria avançado o trilho e, em seguida, foi colhido pelo veículo.

Em nota, a Metrofor informou que o veículo seguia em baixa velocidade e com a buzina ativada — “procedimento padrão para o tráfego naquele trecho”. Um boletim de ocorrência está sendo registrado sobre a ocorrência.

O Metrofor disse que irá colaborar com as autoridades para a apuração do caso. “A empresa lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares da vítima”, disse o órgão, em nota.



O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber mais detalhes da ocorrência. A matéria será atualizada quando o órgão responder.