Pai é preso suspeito de abusar sexualmente da filha de 6 anos, em Sobral

A prisão do suspeito é mais uma ofensiva da Polícia Civil no combate a crimes sexuais contra vulneráveis. Homem foi detido nesta quarta-feira, 19

Um homem de 31 anos, suspeito de abusar sexualmente da própria filha, foi preso na manhã desta quarta-feira, 19, no bairro Brasília, em Sobral. A vítima tem apenas 6 anos, e o pai vinha sendo investigado pela Polícia. Ele está preso preventivamente.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o homem tinha antecedentes criminais por ameaça e estupro de vulnerável. As investigações da ação criminosa estavam a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral.

A prisão do suspeito faz parte de ações da Polícia Civil para combater crimes sexuais contra grupos vulneráveis. Após ser capturado, o homem foi encaminhado a uma unidade do sistema prisional e está à disposição da Justiça.