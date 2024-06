Pai acusado de dopar a própria filha para estuprá-la é preso no interior do Ceará

Um homem de 48 anos foi preso preventivamente, em Catunda, suspeito de estuprar a própria filha, de 13 anos. A captura do suspeito foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na última quinta-feira, 12, por meio da Delegacia Regional de Santa Quitéria.

De acordo com as investigações, o homem oferecia soníferos para a filha alegando que eram remédios para cólicas menstruais. O crime de estupro de vulnerável foi denunciado pela família com auxílio do Conselho Tutelar.

A Secretaria de Segurança Pública (SSPDS) informou que o homem passou por procedimentos na delegacia e foi encaminhado à penitenciária. O suspeito está à disposição da Justiça.