Suspeito reage à abordagem da Polícia com tiros, mas é capturado em Fortaleza

Um homem de 35 anos reagiu à abordagem da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e disparou tiros contra a composição no último domingo, 16. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com fontes ouvidas pelo O POVO, o suspeito que resistiu à abordagem da Polícia levou um tiro de raspão no pescoço e está internado em uma unidade de saúde, sob escolta policial. O momento do confronto foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem cai no chão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), uma equipe que estava realizando uma ronda na região foi solicitada para averiguar uma denúncia de um homem armado. A captura do homem aconteceu com o apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid).