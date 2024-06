Polícia interrompe assalto contra turistas cearenses no São João de Campina Grande

Três pessoas estavam no ônibus no momento da ação criminosa. Ninguém ficou ferido, e três adolescentes suspeitos pelo crime foram recolhidos pela Polícia Militar

Um ônibus da empresa cearense Neuritur sofreu uma tentativa de assalto, em Campina Grande, na Paraíba, na noite do último sábado, 15. A ação foi frustrada pela Polícia Militar da Paraíba (PMPB), acionada por um dos motoristas que conseguiu se esconder.

De acordo com Lima Duarte, gerente da Neuritur, o ônibus que sofreu tentativa de roubo, no momento da ocorrência, tinha três passageiros e estava parado no estacionamento de uma das festas que ocorrem neste período em Campina Grande.

Lima Duarte revelou que ninguém foi ferido durante o assalto. A ação criminosa foi interrompida por policiais evitando que bens dos turistas fossem subtraídos. Os agentes capturaram dois adolescentes suspeitos pelo assalto.