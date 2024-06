Suspeita de chefiar organização criminosa é presa em operação da Polícia Civil

Polícia Civil deflagra operação "Lex Dominatus" Crédito: Reprodução SSPDS

Uma mulher, suspeita de chefiar a organização criminosa da Massa Carcerária, foi presa na manhã desta segunda-feira, 17, durante a operação “Lex Dominatus”. A mulher foi identificada como Viridiana Silva dos Santos, de 38 anos. Além de Viridiana Silva, mais quatro pessoas suspeitas de estar envolvidas na organização criminosa foram presas, entre os capturados estava um menor de idade. 16 mandados de busca e apreensão contra os criminosos também foram cumpridos. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos no bairro Vila Peri, em Fortaleza, região onde os integrantes da organização criminosa atuavam. “Em uma das ocasiões, conseguimos identificar vítimas de uma das organizações criminosas que estavam expulsando diversos moradores, com isso identificamos uma das chefes”, afirmou Valdir Passos, delegado do 5° distrito policial. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na coletiva de imprensa que aconteceu no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), o delegado Valdir Passos revelou que Viridiana Silva era integrante de uma facção e depois mudou de organização criminosa. O POVO apurou que a mulher era da Guardiões do Estado (GDE) e agora é filiada à Massa Carcerária (MC).