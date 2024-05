Motoristas de ônibus realizam paralisação no terminal de Messejana

Aproximadamente 50 linhas de ônibus que saem da Messejana ficaram paralisadas por cerca de uma hora e meia no terminal, até que a manifestação fosse encerrada. Entre os problemas reclamados pelos motoristas está o crescimento do número de assaltos e casos de mortes dentro dos coletivos.

Os terminais de ônibus da Capital contam com a presença da Inspetoria dos Terminais (Iterm), da Guarda Municipal de Fortaleza, que é composta por 140 agentes, distribuídos nos sete terminais. Os guardas municipais atuam 24 horas, em regime de escala, realizando patrulhamento a pé e com viaturas, no entorno e dentro dos equipamentos", completa o texto.

"A Etufor informa que a manifestação ocorrida foi organizada pelo Sintro - Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Ceará e se deu após um motorista ser esfaqueado em uma tentativa de assalto, no dia 19/04, enquanto trabalhava na linha 074 - Antônio Bezerra/Unifor. A Etufor ressalta a legitimidade da ação, que cobra da Segurança Pública ações mais efetivas de combate à violência.

Procurada pelo O POVO , a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que o embarque desembarque de passageiros foi realizado do lado de fora do terminal durante a paralisação, além de confirmar o retorno integral dos serviços por volta das 11h15min. Em nota, a empresa também reforçou a legitimidade do movimento e endossou a cobrança por melhorias na segurança.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Ceará (Sintro-CE), Domingos Neto, uma reunião entre a diretoria do Sindicato será realizada na tarde dessa terça, 23, para avaliar a possibilidade de novas paralisações nos próximos dias.

Esfaqueamento à motorista

Ainda conforme Domingos, o estopim para o ato foi o ataque a um motorista durante um assalto à linha 074 - Antônio Bezerra/Unifor, na noite da última sexta-feira. Na ocasião, o condutor do veículo foi golpeado com duas facadas. Mesmo ferido, o motorista levou o ônibus até o Instituto Dr. José Frota (IJF), onde recebeu atendimento médico. O trabalhador agora se encontra em recuperação.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindionibus) lamentou o ocorrido.

"É com pesar que o Sindiônibus observa os recentes incidentes nos coletivos de Fortaleza. Reforçamos nosso compromisso com o bem-estar dentro dos ônibus e reconhecemos a existência de programas de segurança específicos para o transporte público, esperando agora máxima prioridade das autoridades para encontrar e prender o assaltante. Esperamos que qualquer pessoa que pratique crime que coloque em risco nossos funcionários e passageiros, num ambiente coletivo, tenha a certeza da consequente prisão", diz o texto.

O suspeito fugiu após o assalto. O POVO procurou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que afirmou apurar a tentativa de latrocínio ocorrido no bairro José Bonifácio. As investigações serão comandadas pelo 25° Distrito Policial (DP), situado no bairro Vila União.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Telefone do 25° DP: (85) 3101-3529