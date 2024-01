Um dos homens mais procurados do Ceará é morto em ação policial na Bahia

Por informações do paradeiro dos suspeitos, são oferecidas recompensas Crédito: Divulgação/SSPDS

Três homens morreram em uma ação policial fruto de uma parceria entre as forças de segurança do Ceará e da Bahia na manhã desta quinta-feira, 18, no município de Juazeiro, no interior da Bahia. Entre eles estava Evaldo Batista Ferreira, conhecido como "Evaldo Coragem", de 59 anos, que estava na lista dos Mais Procurados do Ceará feita pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Evaldo era um dos “Irmãos Coragem”, grupo criminoso que atua em Sobral (Região Norte do Estado) desde os anos 2000 em crimes como roubo a banco, homicídio e tráfico de drogas. Ele ainda havia aderido à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), organização em que ocupava cargo de chefia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Evaldo Coragem não era localizado desde outubro de 2022, quando foi solto após decisão judicial e passou a descumprir as medidas cautelares que havia contra ele. Na tarde desta quinta, a SSPDS convocou uma entrevista coletiva para repassar mais detalhes sobre a operação.

A ação foi uma parceria das Ficco do Ceará e Bahia, que contam com representantes das polícias Civil e Federal; da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS; do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP) do Ceará; e da Polícia Militar da Bahia.

“Irmãos Coragem”

Além de Evaldo, outros dois de seus irmãos também eram conhecidos como “Irmãos Coragem” e constaram na lista de Mais Procurados. Marcos Batista Ferreira Mendes, de 42 anos, conhecido como “Marquim Coragem”, foi preso em 2021. Ele, porém, já se encontra em liberdade. Já José Eraldo Mesquita do Nascimento, o “Eraldo Coragem”, foi autuado em julho passado e segue preso. “A gente conseguiu neutralizar uma parte desse grupo criminoso, o que facilitou o nosso monitoramento”, afirmou Paulo Renato.