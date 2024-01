Granada é encontrada perto de banca de apostas em Fortaleza

Uma granada caseira foi encontrada nos fundos de uma banca de apostas localizada no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza, na manhã dessa quarta-feira, 17. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e interditou o local para a chegada do esquadrão antibombas, que realizou a retirada do artefato explosivo. Local também estava pichado.

O POVO apurou que não é descartada, na investigação, a possibilidade de a ação ser uma retaliação por parte de facções criminosas; os grupos estariam cobrando dinheiro de casas de apostas.

Conforme a fonte, granada estava sem pino. O local fica próximo de uma agência bancária e uma igreja.