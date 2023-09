Trio é preso pelos crimes de roubo e extorsão em Sobral

A Polícia Civil do Ceará prendeu duas pessoas investigadas pelos crimes de roubo e extorsão registrados em Sobral, na região norte do Ceará. A operação policial foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, 29, com cinco mandados judiciais sendo cumpridos. Os trabalhos investigativos foram coordenados pelo Núcleo de Roubos e Furtos (NRF) e as buscas contaram com o auxílio do Núcleo Generalista (NIG), ambos da Delegacia Regional de Sobral e de equipes da unidade policial. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a partir das investigações, os agentes de segurança identificaram dois suspeitos da prática delituosa, que atraíam seus alvos por redes sociais.

Os três estão à disposição da justiça e, agora, a Polícia Civil segue com investigações para identificar outros envolvidos nos crimes cometidos na cidades. Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos. Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

WhatsApp da Delegacia Municipal de Sobral: (88) 3677-4711