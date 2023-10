Policia Civil prende homem foragido por homicídio em Sobral

Um homem de 35 anos, identificado como João Alfredo Duarte Salgueiro, foi preso na manhã desta quinta-feira, 5, pela Polícia Civil do Estado do Ceará. Ele era procurado por participação em um homicídio registrado em um campo de futebol, em Sobral, na região norte do Estado, em outubro do ano passado.

A ação policial chamada “Fim de Jogo”, foi elaborada pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) com apoio de equipes do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI), da Delegacia Regional de Sobral.

Com o progresso das investigações, a Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário a prisão preventiva de João Alfredo. Com a ordem judicial em mãos, os policiais foram a campo e prenderam o suspeito no bairro Dom Expedito, em Sobral. Em seu desfavor, foi cumprida uma ordem de prisão preventiva por homicídio.